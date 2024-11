Michel Preud'homme, mis à l'honneur : "Je ne m'attendais pas à ce que deux gardiens soient récompensés !"

Michel Preud'homme s'est remis sous le feu des projecteurs ce lundi en faisant partie des 10 nominés pour le Hall of Fame. L'ancien directeur sportif du Standard est véritablement apaisé.

Parmi les 10 intronisés au Hall Of Fame, si vous aviez dû nous demander notre avis, Michel Preud'homme devait toujours figurer. L'ancien gardien de but du Standard de Liège et du KV Malines, champion avec les deux équipes et vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe, faisait finalement partie des joueurs plébiscités.

"Ce n'est pas si évident, car il y a tant de joueurs et c'est si difficile de comparer les périodes", répond Preud'homme quand on l'interroge à ce sujet. "Bien sûr, je savais que j'avais été important dans l'histoire du football belge, mais on ne sait jamais vraiment à quel point".

Une belle modestie de la part du plus grand gardien de l'histoire de notre championnat. "Notre football a toujours eu des grands gardiens. Je suis assez surpris que moi et Pfaff soyons introduits dans le Hall of Fame car cela fait deux gardiens de but", sourit Preud'homme. "Mais c'est bien, car sur dix intronisés, c'est très compliqué".

Désormais, Preud'homme n'est plus du genre à chercher les honneurs ou à se remettre en avant en Pro League. "Je suis retraité, je joue beaucoup au golf et suis d'ailleurs handicap 8", affirme l'ancien directeur sportif du Standard.

"D'ailleurs, cette veste dorée de nominé du Hall of Fame fait un peu penser à la veste verte d'Augusta pour le Masters de golf. Je suis très content de l'obtenir, et très fier", concluait Preud'homme avec le sourire.