Pep Guardiola donne une très bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne !

Kevin De Bruyne n'a plus joué depuis un mois et demi. A quand un retour du Diable Rouge sur les terrains ?

Kevin De Bruyne s'est blessé le 18 septembre dernier lors d'une rencontre de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Depuis, il n'a plus joué en compétition.

Le milieu de terrain belge s'est concentré sur sa rééducation, raison pour laquelle il n'a pas participé aux derniers matchs de Ligue des nations avec les Diables Rouges.

Ce week-end, un peu à la surprise générale, il était de retour sur le banc de Manchester City pour la rencontre face à Bournemouth (défaite 2-1).

Kevin De Bruyne bientôt de retour ?

Ce lundi, avant la rencontre face au Sporting Portugal en Ligue des Champions, De Bruyne s'est de nouveau entraîné. Une bonne nouvelle, également au vu des dires de son coach Pep Guardiola.

"Kevin s'entraîne à nouveau sans douleur et devient plus fort chaque jour. Nous avons le sentiment qu'il est de plus en plus à l'aise. C'est une excellente nouvelle pour lui et pour nous tous", relate Sky Sports.