Tielemans et Onana au Club de Bruges pour trois points qui vaudront très cher

Le Club de Bruges reçoit Aston Villa, actuelle sixième puissance d'Angleterre, et ses deux Diables Rouges dans le cadre de la quatrième journée de Ligue des Champions.

Battu sur la pelouse de l'AC Milan lors de la troisième journée, le Club de Bruges est l'actuel 27e de la phase de ligue de C1 avec trois unités. Les Blauw & Zwart doivent absolument profiter de leurs rencontres à domicile pour revenir dans le top 24.

En voici une, face à la sixième puissance d'Angleterre en ce début de saison et ses deux Belges, Amadou Onana et Youri Tielemans : Aston Villa. En Ligue des Champions, les Villains sont cinquième avec neuf points, six buts marqués et aucun encaissé, en ayant affronté Bologne, le Bayern Munich et les Young Boys.

Une grosse affiche au Jan Breydelstadion, qui sera à suivre, en direct commenté, sur Walfoot.be.