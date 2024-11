Le nouveau Haaland est arrivé : ces deux clubs de premier plan se disputent déjà pour lui

L'attaquant suédois Viktor Gyökeres a impressionné en humiliant Manchester City avec un triplé pour le Sporting Lisbonne. Avec pas moins de 48 buts en 2024, il est actuellement le meilleur buteur en Europe.

Gyökeres a déclaré après le match : "Vous devez élever votre niveau contre les meilleurs adversaires." Et le moins qu'on puisse dire est qu'il l'a fait, inscrivant un triplé face à Manchester City, lui qui est souvent comparé à Erling Haaland.

La carrière de Gyökeres a commencé à Stockholm avec Brommapojkarna, où son talent a été initialement sous-estimé. Après un transfert à Brighton, il a finalement atterri à Coventry en deuxième division anglaise, où il a brillé avec 38 buts en deux saisons et s'est imposé comme un attaquant passionné et travailleur.

En 2023, Gyökeres a quitté Coventry pour rejoindre le Sporting Lisbonne pour un montant de 24 millions d'euros. Avec 29 buts et 9 passes décisives, il a mené le Sporting au titre portugais, et en Ligue des champions, il a confirmé sa forme impressionnante.

Ses performances exceptionnelles ont fait grimper sa valeur marchande et suscité l'intérêt des grands clubs. Barcelone et Manchester United l'ont tous les deux à l'œil comme possible recrue. La question de savoir si Gyökeres restera au Sporting semble incertaine. Son entraîneur actuel, Ruben Amorim, pourrait bientôt déménager à Manchester United, ce qui augmente les chances d'une réunion.

Barcelone suit également de près ses performances. Avec un contrat au Sporting jusqu'en 2028, la question est de savoir quel montant les clubs intéressés seraient prêts à débourser pour l'attaquant suédois qui dépasse actuellement toutes les attentes.