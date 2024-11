Un pilier du vestiaire de l'Union out pour plusieurs semaines : "Il doit se faire opérer"

Guillaume François est sorti blessé en Coupe de Belgique. Il va devoir passer sur le billard.

Pour le temps de jeu dont il bénéficie, Guillaume François râlait de devoir sortir après 25 minutes contre Eupen en Coupe. Son manque de rythme (deux apparitions en championnat) est propice à ce genre de contretemps ; mais il s'agit avant tout d'un coup direct.

"Guillaume a reçu un coup au genou. Il va faire une arthroscopie pour nettoyer son genou et sera sur la touche pour quelques semaines" a expliqué Sébastien Pocognoli en conférence de presse, relaye La Dernière Heure.

L'Union aura besoin de tout le monde vu la densité du calendrier

L'entraîneur unioniste ajoute qu'Anan Khalaili et Franjo Ivanovic ont également ressenti une douleur lors du match d'hier contre la Roma. Mais ils devraient être de la partie contre Genk.

L'international israélien grappille de plus en plus de temps de jeu sur le flanc droit. Ivanovic s'est de son côté déjà montré très précieux par son habileté en pointe de l'attaque.

Pocognoli croise donc les doigts pour que leur gêne disparaisse au plus vite. Parce qu'en plus de Guillaume François, l'infirmerie accueille également Henok Teklab et Alessio Casto-Montes.