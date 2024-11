Néo-Diable Rouge...et déjà un transfert vers le top européen ?

Joaquin Seys est la belle surprise du début de saison au Club de Bruges. Le jeune latéral de 19 ans vient d'être appelé avec les Diables Rouges.

Le Club de Bruges a révélé de nombreux jeunes talents ces dernières années. C'est le cas avec Joaquin Seys, 19 ans, qui a déjà explosé cette saison.

Le joueur compte 17 matchs avec l'équipe première cette saison. Plus impressionnant encore : avec plus de 1200 minutes de jeu, il est titulaire indiscutable dans l'échiquier de Nicky Hayen.

"Il a montré qu'il pouvait évoluer au plus haut niveau", avait déclaré le sélectionneur national Domenico Tedesco en conférence de presse ce vendredi.

Dans les colonnes du Nieuwsblad, Seys s'est confié sur ses débuts rêvés, qui lui ont permis de disputer la Ligue des Champions. "Est-ce que je vais vraiment vivre tout cela ? C'est ce que j'ai pensé lorsque je suis entré sur le terrain contre Dortmund et que j'ai entendu l'hymne de la Ligue des champions. Pendant un instant, j'ai été sur un nuage."

Ce grand talent restera-t-il pendant de nombreuses années au Club de Bruges ? "C'est trop tôt et je ne dirais pas non à une carrière comme celle de Mechele et Vanaken. Toute ma vie au Club Brugge, pourquoi pas ? Mais il m'arrive aussi de penser à une aventure ailleurs. Le Real Madrid et le Bayern Munich sont les clubs de mes rêves", a-t-il répondu.