🎥 Transfert surprise de l'été vers la Ligue 1, ce jeune talent belge monte en puissance et inscrit son premier but

Matias Fernandez-Pardo avait surpris tout le monde en quittant Gand en toute fin de mercato estival, direction Lille. Il prend ses marques en Ligue 1, et a marqué ce dimanche pour sa première titularisation.

Matias Fernandez-Pardo vit décidément une année 2024 de folie. Révélation des Europe Playoffs la saison passée, l'ailier gantois a décroché un transfert étonnant en toute fin de mercato estival, direction le LOSC qui a mis 10 millions d'euros sur la table.

À 19 ans seulement, Fernandez-Pardo devait s'adapter au football français, et est donc arrivé sur la pointe des pieds malgré ce montant. Après n'avoir joué qu'un match sur les 4 premiers en Ligue 1, il grappille cependant de plus en plus de temps de jeu.

L'international belge U21 restait sur 4 montées au jeu consécutives, et avait délivré sa première passe décisive en championnat fin octobre dernier contre le Racing Lens de Will Still. Cette fois, face à l'OGC Nice, il était titulaire.

Matias Fernandez-Pardo a rendu la confiance que lui montre son entraîneur en inscrivant au passage son tout premier but pour le LOSC. Et un joli but, avec ça !