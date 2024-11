Aïe ! Gros coup dur pour nos Espoirs qui jouent un match crucial vendredi : un joueur dont on attend beaucoup s'est blessé

Gill Swerts risque décidément de ne jamais pouvoir compter sur Mika Godts. L'ailier de l'Ajax Amsterdam est sorti blessé lors du déplacement au FC Twente ce dimanche.

Mika Godts (19 ans) est l'un des plus grands talents de notre football, au point où beaucoup s'imaginaient même le voir sélectionné non pas avec les U21, mais avec les Diables Rouges vendredi dernier. Mais Tedesco prend son temps, et Godts a donc été laissé à disposition de Gill Swerts.

Il faut dire que les Espoirs belges jouent ce vendredi un match crucial face à la Tchéquie : le barrage qualificatif pour l'Euro U21, qui se déroulera en juin prochain. Pour cette raison, Tedesco a aussi laissé, entre autres, Killian Sardella en U21.

Mais Godts pourrait bien ne pas jouer avec les Espoirs de Swerts non plus. L'ailier auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 20 rencontres avec l'Ajax cette saison est sorti à la pause, touché, lors du déplacement au FC Twente ce dimanche.

Godts est touché aux ischio-jambiers, d'après les médias néerlandais. Sauf surprise, il ne sera donc pas là au rassemblement des Espoirs cette semaine à Tubize. Pour l'occasion, il aurait... fait ses débuts en U21, ayant déjà déclaré forfait pour le rassemblement précédent.

Christaan Ravych, le défenseur du Cercle de Bruges également international, est lui aussi sorti blessé lors du match contre le RSC Anderlecht. Deux blessures, donc, à l'approche d'un match très important. Reste à voir qui les remplacera dans le noyau de Gill Swerts.