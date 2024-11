Grand absent face au Standard pour La Gantoise : en voici la raison !

Pas de Davy Roef entre les perches de La Gantoise pour faire face au Standard. Pas question de blessure pour le portier des Buffalos.

Décidément, c'est le jour des absences de dernière minute. Mais contrairement à Kevin Denkey, Davy Roef n'a pas été autorisé à discuter avec un club pour un transfert juste avant ce match entre La Gantoise et le Standard de Liège.

Roef ne s'est pas non plus blessé à l'échauffement comme l'arbitre Wesli De Cremer avant le coup d'envoi de Cercle-Anderlecht. Non, si le portier de Gand est absent, c'est pour des raisons bien plus heureuses. Il va en effet devenir papa.

C'est donc Daniel Schmidt, qui attendait son heure avec de moins en moins de patience et pourrait bien quitter Gand cet hiver, qui le remplace entre les perches. Le Japonais n'avait jusqu'ici joué cette saison qu'en Croky Cup et en qualifications pour la Conference League.