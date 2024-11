Nicky Hayen très dur envers ses joueurs : "Ce n'est pas la première fois cette saison !"

Le Club de Bruges n'a pas réussi à faire mieux qu'un triste 2-2 face à la lanterne rouge, le Beerschot. Le coach Nicky Hayen n'a pas apprécié l'attitude de ses joueurs.

Le Club de Bruges a débuté la rencontre en force, prenant rapidement l'avantage avec un score de 0-2. Cependant, le Beerschot n’a pas baissé les bras. En seconde mi-temps, l’équipe anversoise s'est ressaisie grâce à un but de Marwan Al-Sahafi, et a finalement contraint le Club de Bruges au match nul.

Nicky Hayen a salué la performance du Beerschot ainsi que le travail de son homologue Dirk Kuyt, mais s'est montré critique envers ses propres joueurs. "Les quinze premières minutes, nous avons très bien commencé," a-t-il déclaré en conférence de presse. "Nous avons empêché le Beerschot de développer son jeu, nous étions dominants, offensifs, et notre avance était méritée."

Après le premier quart d'heure, le rythme est retombé, et le match a pris une autre tournure. "Ce n'est pas la première fois cette saison que nous relâchons la pression après un bon début. Pour moi, c’était un problème d’attitude," a déploré Hayen, pointant du doigt les faiblesses de son équipe.

"Nous sommes devenus plus négligents, avons moins occupé le milieu de terrain, et c’est ainsi que le Beerschot a repris la maîtrise du jeu."

Hayen avait pourtant averti ses joueurs durant la pause. "À la mi-temps, nous avons haussé le ton, car nous savions ce qui nous attendait si nous poursuivions sur cette lancée. Le Beerschot jouait devant son public, et nous savions qu’un but de leur part enflammerait le stade. Et c’est exactement ce qui s’est passé," a expliqué l'entraîneur.