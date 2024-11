Surprise à Tubize : on le croyait blessé, ce Diable Rouge rejoint bien le groupe !

C'est l'hécatombe chez les Diables Rouges avant les deux derniers matchs de Nations League. Mais un absent annoncé a finalement fait son apparition.

Avant la sélection, on savait déjà que de nombreux joueurs ne seraient pas disponibles : Kevin De Bruyne, Julien Duranville, Thomas Meunier, Jérémy Doku et Youri Tielemans, notamment. Et ce week-end, ça a été l'hécatombe. Charles De Ketelaere, Joaquin Seys, Malick Fofana et même, croyait-on, Roméo Lavia étaient sortis blessés.

Lavia sortait aux alentours de l'heure de jeu lors du derby londonien entre Chelsea et Arsenal. Un changement qu'on pensait tactique mais le Belge a ensuite filé aux soins, l'air visiblement préoccupé et se tenant la cuisse.

Lavia ne fait-il que passer à Tubize ?

Mais alors qu'on craignait le pire, aucun forfait n'a été confirmé... et Roméo Lavia a même fait son apparition ce lundi à Tubize, l'air de rien, pour rejoindre le groupe des Diables Rouges. Quoi qu'il ait ressenti la veille, ce serait au moins trop peu sérieux pour qu'il ne prenne pas la peine de faire le déplacement.

© photonews

Bien sûr, rien n'indique qu'après consultation avec le staff médical des Diables, Roméo Lavia ne sera pas renvoyé à Londres pour y travailler calmement et rester en forme pour la fin de l'année. On sait qu'aucun risque ne doit être pris avec le milieu de terrain des Blues.

Une rechute serait d'autant plus un coup dur que ces dernières semaines, Roméo Lavia était redevenu un pion crucial de Chelsea, enchaînant les titularisations et les prestations de très haut niveau. On s'attendait à le voir titulaire en sélection également...