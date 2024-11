L'Italie peut aller chercher sa qualification à Bruxelles mais a aussi ses blessés, un joueur de la Juventus rappelé

L'Italie veut se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Mais elle doit se passer des services de Samuele Ricci.

Luciano Spalletti a beau ne pas être touché par les blessures de ses cadres autant que ne l'est Domenico Tedesco, il doit lui aussi composer avec les réalités de l'infirmerie.

Samuele Ricci devra ainsi faire l'impasse sur la rencontre face aux Diables. Le milieu de terrain du Torino s'est blessé à la cheville lors du derby contre la Juventus, il est forfait pour le rassemblement. D'autres joueurs sont incertains mais demeurent dans le groupe.

Pour le suppléer, Spaletti a fait appel à Manuel Locatelli, le milieu de terrain de la Juventus. Capitaine face au Torino, le joueur de 26 ans n'avait plus été appelé en sélection depuis le mois de mars, il compte tout de même 28 apparitions avec la Squadra.

L'équipe jouera le coup à fond

Après la rencontre face à nos Diables, L'Italie accueillera la France, qu'elle avait battue 1-3 à Paris. Les Italiens n'ont besoin que d'un point pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. La tâche ne paraît donc pas insurmontable.

Mais Luciano Spalletti reste méfiant : "Cela paraît facile, un point, mais cela ne sera pas notre façon de penser. Si on aborde ces matchs en ne pensant qu'à ce point, on se trompera. Cela va être des matchs difficiles, on ne peut pas être présomptueux" a-t-il expliqué. Les Diables l'ont déjà constaté au match aller, l'Italie n'est pas une équipe qui calculera ses efforts.