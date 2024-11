L'un des buts de l'Union Saint-Gilloise contre Genk était non-valable : cela aurait-il eu une influence ?

L'Union a écrasé le KRC Genk, sans la moindre polémique. Pourtant, une phase a été pointée par le département d'arbitrage.

Lors d'une victoire 4 buts à 0, on peut bien sûr être tenté de relativiser toute erreur d'arbitrage, la différence entre les deux équipes étant assez large pour se dire que cette erreur n'a pas eu d'influence sur le résultat. Mais il n'en reste pas moins que l'un des quatre buts d'Union-Genk était invalide, selon Jonathan Lardot.

Lors de l'émission Under Review de ce lundi, le chef du département arbitral est revenu sur le but du 3-0, inscrit par Noah Sadiki. Sur cette phase, un contact survient entre Bryan Heynen et Lazare Amani, qui empêche le capitaine de Genk d'intervenir.

Sadiki en profite pour marquer, mais le but aurait dû être annulé, estime Lardot. "Pour moi, il y a faute. Cela a un impact sur l'action de Bryan Heynen, qui ne peut pas intervenir suite à ce contact. En regardant les images, on peut estimer qu'il aurait pu aller au ballon".

Le VAR aurait donc dû signaler cette erreur, et laisser à l'arbitre la possibilité d'annuler le but, selon le département d'arbitrage. "C'est une phase qui peut être interprétée", souligne Jonathan Lardot. "Mais nous aurions souhaité que le VAR donne à l'arbitre la possibilité de changer sa décision en revoyant les images".

Cela ne sera pas le cas, et Genk prendra donc un troisième but qui tuera définitivement la rencontre. Reste à voir bien sûr si les Limbourgeois étaient en capacité de revenir dans un tel match ; la réponse à cette question sera, là aussi, sujette à interprétation.