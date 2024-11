Trop de foot tue le foot : levez la main si les matchs des Diables Rouges vous intéressent autant qu'avant...

Peu de gens s'intéressent aux prochains matchs des Diables Rouges, et cela n'a pas à voir qu'avec les résultats. Trois trêves internationales en trois mois, c'est bien trop.

Il y a clairement un fossé qui est en train de se creuser entre deux générations, et si vous avez déjà pratiqué le sport à quelque niveau que ce soit, vous le comprendrez également. Les jeunes joueurs ne demandent qu'une chose : jouer. Pour ces "gamins", les trêves internationales à répétition ne sont pas un problème : ils sont une occasion de se montrer, d'enchaîner, de lancer leur carrière.

On doute ainsi que si on leur pose la question, les Sardella, Engels, Al-Dakhil, Mbangula, Smets, Vermeeren nous disent qu'ils en ont "assez" de jouer tous les trois jours. Par contre, le discours est tout autre quand il s'agit de Lukaku, De Bruyne, Castagne, Tielemans, Meunier et autres vétérans, qui n'ont aucun intérêt à jouer cette Ligue des Nations.

Et c'est la même chose pour les supporters. Il faut être un sacré acharné de football pour réussir à encore s'enthousiasmer de rencontres qui plus est de moins en moins emballantes sur le plan sportif. Les Diables Rouges étaient au programme en septembre, octobre et maintenant novembre, et entre ces trêves internationales, il y a du football tous les trois jours.

Allez donc à Den Dreef supporter les Espoirs...

Le fait que Domenico Tedesco utilise ces matchs comme préparation pour les qualifications pour la Coupe du Monde n'aide pas. Sans manquer de respect à qui que ce soit, la sélection actuelle ne ressemble en rien à celle qui devrait disputer le Mondial 2026 - et encore, au moins Romelu Lukaku a-t-il fait son retour.

La Nation League devait remplacer les amicaux : elle n'est en réalité qu'une succession de matchs amicaux améliorés, du moins dès que gagner le groupe n'est plus possible (et ne nous leurrons pas : ce n'est plus possible que mathématiquement, personne n'y croit). Des amicaux auxquels les stars ne veulent pas participer.

Les chiffres d'audience le montrent : la Ligue des Nations n'intéresse pas grand monde. De notre côté, c'est notre métier, mais on se passionnera pourtant bien plus... pour le double duel des Espoirs face à la Tchéquie, qui a un vrai enjeu. Si vous n'avez pas de ticket pour les Diables ou que votre budget est moindre, pourquoi ne pas vous rendre à Den Dreef vendredi ? C'est aussi une façon de garder la passion intacte : opter pour des matchs moins médiatisés...