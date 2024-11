Le grand retour de Marc Overmars ? Il n'était en réalité jamais bien loin...malgré sa suspension

2832

A partir de demain, Marc Overmars peut officiellement reprendre son travail de directeur sportif à l'Antwerp. Son interdiction d'un an, imposée par l'Institut pour la justice sportive et reconnue plus tard dans le monde entier par la FIFA, est terminée.

Durant un an, Marc Overmars est resté à l'écart de ses fonctions officielles, mais des contacts informels avec le club sont restés possibles, lui permettant de conserver une certaine influence en coulisses, explique la Gazet van Antwerpen. Overmars a respecté sa suspension, mais ne s'est pas privé de s'entretenir de temps à autre avec la direction. Il restait à l'écart des entraînements, des compétitions et des événements, mais venait occasionnellement au Bosuil pour des consultations informelles avec le PDG Sven Jaecques. "On s'appelle, on sort parfois dîner et il vient régulièrement ici prendre un café, mais dès qu'il y a des affaires officielles, je dois le renvoyer chez lui", a récemment déclaré Sven Jaecques. Pendant son absence, les tâches sportives quotidiennes ont été assurées par Jaecques et le chef scout Joachim Vercaigne. De retour aux affaires Les transferts de joueurs tels que Praet, Riedewald et Chery ont reçu son approbation informelle, et la nomination de Jonas De Roeck comme entraîneur ne s'est pas faite sans sa confiance. Overmars a également profité de cette période pour se reposer, ce qui était nécessaire après sa crise cardiaque il y a près de deux ans. Reste à savoir quelle sera sa marge de manoeuvre lors du mercato hivernal, car l'Antwerp est passé en mode économie. Il pourrait cependant être assez sollicité pour vendre les joueurs les plus bankables comme Jean Butez et Michel-Ange Balikwisha. Malgré les contraintes financières, Overmars reste important pour les projets à long terme du club. Son contrat, tacitement prolongé jusqu'en 2027, souligne la confiance du président Paul Gheysens.