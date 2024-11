🎥 "Sur les genoux, comme papa" : les images magnifiques de Dries Mertens, qui prépare déjà la relève avec son tout jeune fils

Dries Mertens fait encore les beaux jours de Galatasaray, en Turquie. A 37 ans, l'ancien Diable Rouge prépare la relève, et montre déjà certaines ficelles à son fils, Ciro.

A 37 ans, Dries Mertens ne pense pas encore à raccrocher les crampons et affiche toujours une très belle forme avec Galatasaray. L'ancien Diable Rouge en est à quatre buts et six passes décisives depuis le début de la saison avec le club turc.

Cependant, alors qu'il arrivera en fin de contrat à l'issue de la saison, Dries Mertens se doit de penser à la relève. Elle concerne évidemment son fils, Ciro, qui semble déjà bien passionné par le ballon rond et qui est souvent invité sur le terrain par son papa pour célébrer les victoires de Galatasaray.

Dans une vidéo publiée par le club de Galatasaray, ce dimanche, on y voit l'attaquant considéré comme une légende à Naples inscrire un superbe but à l'entraînement, avant d'inculquer l'une de ses célébrations à son tout jeune fils.

La glissade sur les genoux, bien sûr. Des images mignonnes, qui montrent que le petit Ciro semble déjà suffisamment aimer le football pour commencer à en pratiquer régulièrement.

Le chemin pour rejoindre le monde professionnel et les traces de papa sera semé d'embûche et infiniment long, mais le petit Ciro Mertens pourra compter sur un premier entraîneur de choix.