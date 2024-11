Un onze forcément expérimental, mais aussi défensif : voici la composition des Diables Rouges contre Israël

Ce matin, nous vous avions dévoilé ce qui, selon nous, ressemblerait au onze de base des Diables Rouges contre Israël à Budapest. Nous n'avions pas totalement tort, mais pas 100% raison non plus : oui, Domenico Tedesco a décidé de surprendre, mais pas aux postes attendus.

En défense, tout d'abord, Timothy Castagne, capitaine, passe bel et bien au back gauche, tandis que l'axe sera occupé a priori par le duo Al Dakhil - Faes avec Zeno Debast au back droit... à moins que Debast joue dans l'axe et Ameen Al Dakhil au back droit, où il a déjà joué en club.

Dans l'entrejeu, nous pensions que Tedesco allait hésiter entre Arne Engels et Arthur Vermeeren aux côtés d'Orel Mangala : il a décidé d'aligner les trois, sans véritable n°10 - même si Vermeeren aura probablement le plus de libertés offensives dans le triangle.

Leandro Trossard est bel et bien titulaire : il prendra place sur le flanc gauche, Dodi Lukebakio démarrant sur le flanc droit. Loïs Openda, bien sûr, est aligné en pointe, puisqu'il est la seule option avec Norman Bassette qui peut espérer des débuts inattendus en équipe nationale en seconde période.

Toujours pas de titularisation, donc, pour un Johan Bakayoko dont on peut commencer à se demander s'il n'est écarté que sur base sportive tant la différence est grande entre son statut en début d'ère Tedesco et aujourd'hui...

The last line-up of the year. #SelectedByPwC #ISRBEL pic.twitter.com/zdWlgPeZpr