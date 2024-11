Virton fait la différence dans le temps additionnel, Rochefort frustre les jeunes de Charleroi : tous les résultats de D1 ACFF

Deux matchs au programme cet après-midi en D1 ACFF. Après la démonstration montoise contre Binche et la victoire de l'Olympic ce samedi, l'Excelsior Virton avait la pression.

Pour rester sur le podium et dans la roue du RAEC Mons et de l'Olympic Charleroi, l'Excelsior Virton n'avait qu'une seule solution : aller gagner à Stockay. Plus vite dit que fait, malgré l'irrégularité des Liégeois qui alternent victoires et défaites ces dernières semaines.

Les Gaumais ont mené à deux reprises durant cette rencontre, comptant d'abord sur un nouveau but de Florentin Pogba (son 4e de la saison depuis son poste de défenseur central !) en première période, puis sur un penalty de Mokdad à la 64e.

En toute fin de rencontre, on pensait que Stockay allait frustrer l'Excelsior, parvenant à égaliser via Qendrim Bakija, auteur de son 7e but en 13 rencontres de D1 ACFF, à la 89e. Mais en toute fin de match, dans les arrêts de jeu, le grand talent Bilel Hassaini faisait 2-3 (90e+2). Avec cette victoire, Virton reste sur le podium.

Un peu plus bas au classement, Rochefort recevait les jeunes de Charleroi. Là aussi, les visiteurs ont mené à deux reprises, avec des buts de Quentin Benaets (qu'on a déjà vu à trois reprises sur le banc de l'équipe A cette saison) et d'Ahmed Mulumba. Mais un auto-but a permis à Rochefort de continuer sa série d'invincibilité, qui s'étend à 6 matchs en championnat.

Au classement, les Zébra Elites et Rochefort font donc du surplace, restant 6e et 7e à deux points d'écart l'un de l'autre. Tous leurs poursuivants (à l'exception... du SL 16) se sont en effet inclinés ce samedi (lire ici).

17/11/2024 14:30 Stockay-Warfusée - Virton - 17/11/2024 14:30 Rochefort - Charleroi -