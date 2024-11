Le bourreau d'Anderlecht et du Club de Bruges déjà sur le départ ? Plusieurs clubs européens n'ont pas perdu de temps !

Au Beerschot, les deux nouvelles recrues venues d'Arabie Saoudite ont fait forte impression, en ce début de saison. Il semblerait même qu'il y ait déjà de l'intérêt en provenance d'Espagne et d'Angleterre pour l'un des deux.

Cet été, le Beerschot a recruté deux promesses du club saoudien d'Al-Ittihad. Marwan Al-Sahafi et Faisal Al-Ghamdi sont prêtés jusqu'à la fin de la saison, et font déjà forte impression.

Les deux jeunes joueurs ont dû attendre un certain temps pour que tout soit en ordre sur le plan administratif et qu'ils puissent vraiment entrer en jeu. Ils ont joué leur premier match lors du derby contre l'Antwerp, à une époque où les choses se passaient très mal pour les Rats.

Désormais, les Saoudiens ont pu prouver leur valeur. En particulier Marwan Al-Sahafi, auteur de quatre des cinq derniers buts du Beerschot.

La nouvelle révélation du Beerschot déjà pistée à l'étranger

Avec des doublés contre Anderlecht et le Club de Bruges, deux équipes contre lesquelles la lanterne rouge a engrangé quatre points, l'ailier gauche de 20 ans peut déjà être considéré comme le bourreau des cadors. Il est l'une des révélations de la première partie de saison, et ses performances ne sont pas passées inaperçues à l'étranger.

Selon le média qatari Alkass TV Sports, Al-Sahafi susciterait déjà l'intérêt de clubs anglais et espagnols. Il s'agirait de Real Betis, de la Real Sociedad et de Nottingham Forest. Sa valeur marchande est actuellement évaluée en dessous du million d'euros, mais le Beerschot demandera plus que probablement bien davantage pour le talent saoudien.