🎥 L'effet Diables Rouges ? Norman Bassette se met en évidence...et pas qu'en bien !

Cela a été la grande surprise de ce dernier rassemblement des Diables Rouges : suite au forfait de dernière minute de Romelu Lukaku face à Israel, Domenico Tedesco a décidé d'innover.

Le sélectionneur national a ainsi appelé Norman Bassette, joueur de Coventry City. Le jeune de 20 ans a même pu honorer sa première sélection chez les Diables Rouges.

De retour en club, l'ancien de Malines s'est mis en évidence ce samedi puisqu'il a égalisé face à Sheffield United dans une rencontre de Championship (1-1, 22e). Son premier but avec Coventry depuis son arrivée cet été.

Bassette s'est ensuite fait remarquer pour son implication dans une confrontation avec un joueur adverse. Bassette a été poussé, avant de s'écrouler au sol.

Le Belge s'est tenu au sol, faisant mine d'être touché au visage. Beaucoup de malice de sa part, puisque c'est lui qui avait provoqué son adversaire. Ce dernier a été exclu, Bassette esquissant ensuite un clin d'oeil qui n'a pas manqué de faire réagir.

