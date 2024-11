L'obsession de Fredberg au dernier mercato ne sera pas celle de Renard, mais pourrait bien changer de club cet hiver

Jesper Fredberg avait perdu un temps fou l'été passé à espérer faire venir Christian Eriksen. Le Danois ne viendra jamais, mais il pourrait bien quitter Manchester United.

Christian Eriksen aurait-il réellement pu, l'été dernier, rejoindre le RSC Anderlecht ? On y avait cru : Jesper Fredberg avait déjà réalisé de petits miracles en faisant venir Dolberg et Schmeichel, et Brian Riemer connaît bien le meneur de jeu de Manchester United depuis leur temps à Brentford.

Mais au fil du mercato, les choses ont stagné, et on a vite compris que Eriksen ne viendrait pas. Fredberg, cependant, y aurait perdu beaucoup de temps et d'énergie. Son compatriote est resté à ManU, où il joue de temps à autre.

Olivier Renard, c'est certain, ne considérera pas, même vaguement, cette piste. L'ère danoise à Anderlecht s'est terminée avec le départ de Brian Riemer. Mais selon le Daily Record, Eriksen pourrait rejoindre le Celtic Glasgow.

L'ancien meneur de jeu de Tottenham, âgé de 32 ans, serait sur le radar du club écossais qui pourrait tenter le coup dès cet hiver. Christian Eriksen coûterait entre 2 et 3 millions d'euros. Son départ en fin de saison est une quasi-certitude mais le Celtic souhaiterait déjà l'attirer lors du mercato hivernal.

À Glasgow, il retrouverait un compatriote... et ex-anderlechtois : Kasper Schmeichel. Il y jouerait également avec un Diable Rouge, Arne Engels, qui ne pourrait que profiter d'avoir un tel joueur à ses côtés.