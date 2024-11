Un ancien de Pro League...peut en cacher un autre ! Joshua Zirkzee concerné par un échange très surprenant

Joshua Zirkzee n'y arrive pas à Manchester United. L'ancien d'Anderlecht est déjà cité sur le départ.

Joshua Zirkzee a explosé la saison dernière sous le maillot de Bologne. Le jeune attaquant néerlandais a définitivement passé un palier et s'est alors attiré les regards des plus grands clubs d'Europe.

L'AC Milan semblait très proche de l'enrôler, mais le joueur formé au Bayern de Munich a décidé de signer dans un autre club mythique, en Angleterre : Manchester United.

Mais quelques mois plus tard, la situation de Zirkzee est devenue compliquée : il ne parvient pas à convaincre, n'ayant marqué qu'un seul petit but et donné deux assists en 17 rencontres.

Manchester United, club où règne un contexte sportif instable depuis plusieurs mois et où la pression est intense, chercherait déjà à se débarrasser du joueur passé par Anderlecht.

Si un prêt à la Juventus a été évoqué récemment, le quotidien italien Il Mattino parle d'un possible échange avec Victor Osimhen (ex-Charleroi), qui joue à Galatasaray.