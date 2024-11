"J'ai vu une équipe digne du Standard" : Ivan Leko fier de son équipe après le succès contre le Cercle

Une nouvelle dynamique semble s'installer à Sclessin. Ivan Leko prend la parole après la victoire de son équipe contre le Cercle de Bruges (1-0).

Ce samedi, le Standard de Liège a retrouvé le chemin de la victoire après sa lourde défaite 5-0 contre La Gantoise avant la trêve. Ivan Leko n’a pas caché sa fierté envers son équipe.

"Nous voulions montrer ce que nous avons souvent montré cette saison : être un adversaire coriace, une équipe qui se bat et qui est digne du nom de Standard", explique l'entraîneur croate au micro de DAZN.

"J’ai vu une équipe digne du Standard aujourd’hui, et j’en suis très fier. C’est une victoire importante pour nous." Avec ce succès, le Standard de Liège grimpe à la 7e place et se rapproche de plus en plus du top 6.

Le derby wallon

Le prochain rendez-vous du club liégeois sera le derby wallon. Après leur succès à Sclessin, l'équipe du Bord de Meuse espère bien s'imposer une seconde fois face aux Carolos.

Arnaud Bodart, qui a fait son retour avec le Standard ce samedi, devrait également être dans les cages la semaine prochaine. Ivan Leko l'a confirmé après le match.