Mauvaise nouvelle pour le Manchester City de Kevin De Bruyne et Jérémy Doku

Ce succès n'a pas été simple pour l'équipe d'Arne Slot. Le premier but de la partie est venu d'une superbe frappe de Dominik Szoboszlai après 30 minutes de jeu. Douze minutes plus tard, Adam Armstrong a égalisé pour l'ancienne équipe de Roméo Lavia sur un penalty en deux temps.

Et en seconde période, ce sont même les hommes de Russell Martin qui ont pris les devants grâce à Mateus Fernandes, suite à une superbe action. Alors que tous les fans des Citizens se réjouissaient de ce résultat, Mohamed Salah a décidé de prendre les choses en main.

L'Égyptien a d'abord égalisé à la 65e minute de jeu suite à une longue passe, avant d'inscrire le but du chaos à la 83e minute de jeu sur penalty. Score final : 2-3 en faveur des Reds.

Liverpool turn the result on the South.



