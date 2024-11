"Je ne suis pas abattu, je suis dégoûté" : le vestiaire de l'Union a tremblé

L'Union n'a pas su enchaîner ce weekend. Le match à OHL a été très frustrant.

Noah Sadiki fait partie des joueurs les plus francs à l'interview côté unioniste, cela se vérifie surtout cette saison, où les grains de sable dans la machine sont plus nombreux. Nouvelle illustration à l'occasion du partage à Louvain, lors duquel l'équipe avait pourtant tout en main pour l'emporter.

Revenu d'une trêve internationale qui l'a vu enchaîner deux titularisations avec la sélection congolaise, Sadiki avait encore le match référence contre Genk en tête : "J’avais dit que ce n’est pas parce qu’on marque une fois quatre buts qu’on doit se croire arrivés" déplore-t-il dans Le Soir.

8 partages en 15 matchs

"Pour espérer repartir dans la bonne direction, il faut parvenir à confirmer ce succès et certainement à l’extérieur où on ne prend pas beaucoup de points (pas le moindre succès hors du Parc Duden en championnat). Pourquoi ? Je ne peux pas vraiment l’expliquer. Aujourd’hui, on n’a pas été au niveau où on devrait être" poursuit-il.

Mais le milieu de terrain ne veut pas expliquer cette différence par de la suffisance : "Je ne le pense pas. Si on regarde le classement, je ne pense pas qu’on puisse s’autoriser ce genre de comportement".

Tenir bon à dix contre onze en fin de match ? Bien la moindre des choses à ses yeux : "Bien sûr, compte tenu des circonstances et de cette carte rouge de Charles Vanhoutte, que je trouve assez sévère, on pourrait s’estimer heureux de ce point. Mais, plus globalement, je trouve qu’on en a surtout perdu deux. Je ne suis pas abattu, je suis dégoûté". L'Union tentera de se refaire la cerise...en déplaçant, avec un match d'Europa League au FC Twente.