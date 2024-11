Jusqu'à quatre matchs de suspension : les exclus du weekend fixés sur leur peine

Le week-end de Pro League a accouché de quelques cartons rouges en Jupiler Pro League. Le parquet a fait connaître sa demande de sanctions.

La défaite 6-0 de La Gantoise à Anderlecht va faire très mal. Les Buffalos déplorent notamment deux exclus, à savoir Jordan Torunarigha et Matisse Samoise. Le premier cité avait reçu deux cartes jaunes, alors que le second avait vu rouge directement.

Le parquet demande une suspension de deux matchs, dont un ferme, pour Samoise. Il écope également d'une amende de 1 500 euros, rapporte Sudinfo.

Même topo pour Charles Vanhoutte. Ce dernier a été expulsé après un tacle non maîtrisé et dangereux dans les chevilles de Siebe Schrijvers.

Saint-Trond pas épargné

La peine est plus lourde pour Isaias Delpupo, exclu lors de la défaite 7-0 de Saint-Trond au Club de Bruges. Il risque trois rencontres de suspension fermes (et une avec sursis), en plus de 3 500 euros d'amende.

Les clubs concernés ont le choix d'accepter ou non les peines proposées par le parquet. En cas de refus, le cas sera examiné par le Conseil disciplinaire de l’Union belge.