🎥 Il flambe totalement : la première mi-temps de feu de Charles De Ketelaere !

L'Atalanta Bergame joue ce mardi soir en Ligue des Champions. Avec une prestation aboutie pour l'instant de notre Charles De Ketelaere national.

L'Atalanta Bergame joue ce mardi soir en Ligue des Champions contre les Young Boys de Berne. Les Italiens peuvent, en cas de victoire, prendre une superbe option sur la qualification en huitièmes de finale.

Et c'est en effet le cas. L'Atalanta mène 1-4 à la mi-temps et est virtuellement 4e du classement de la Ligue des Champions. Un score en grande partie dû à la prestation du Diable Rouge Charles De Ketelaere.

L'ancien joueur du Club de Bruges a en effet au four et au moulin dans cette première mi-temps. Le Diable Rouge a offert le but d'ouverture à la 9e minute pour Matteo Retegui.

Il a ensuite lui-même marqué à la 28e minute, permettant à l'Atalanta de reprendre l'avantage. Cela n'était loin d'être fini pour Charles De Ketelaere, qui s'est ensuite offert deux nouvelles passes décisives.

Une pour Sead Kolašinac à la 32e minute, et une, sept minutes plus tard, pour Retegui à nouveau, à la 39e minute. Un but et trois assists en 45 minutes. Une performance déjà énorme.

CDK vindt zijn spitsbroer! 👀🇧đŸ‡Ș pic.twitter.com/NVe6DQtNgN — Play Sports (@playsports) November 26, 2024

Assist nummer 2 voor CDK! đŸ”„â­ pic.twitter.com/YVATwvZI9n — Play Sports (@playsports) November 26, 2024