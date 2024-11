Grosse frayeur pour l'ancien directeur sportif d'Anderlecht Michael Verschueren

Michael Verschueren a été la cible d'un second cambriolage ce lundi. L'ancien directeur sportif d'Anderlecht a relaté les faits via X (ex-Twitter).

Michael Verschueren a été ciblé par un cambriolage à son domicile de Dilbeek ce lundi soir. L'ancien manager du RSC Anderlecht a raconté la mauvaise expérience via les réseaux sociaux : il n'était pas à son domicile, mais bien sa fille.

"Deuxième cambriolage à notre maison aujourd'hui. Cette fois, notre plus jeune fille était à la maison et a téléphoné à sa mère. Elle s'est ensuite enfuie chez les voisins", écrit Verschueren sur X (ex-Twitter).

"Il n'y a pas grand chose à en dire, au final. Mais vous devenez fou quand l'app familale envoie ces notifications", continue Michael Verschueren, qui conclut : "Merci à la police de Dilbeek pour leur aide rapide".

Michael Verschueren était aux côtés de Marc Coucke lors de la reprise et est ensuite devenu directeur sportif du RSC Anderlecht. En 2019, il réussissait l'impossible en convaincant Vincent Kompany de revenir au bercail.

Il a cependant été forcé de se mettre en retrait à l'arrivée de Wouter Vandenhaute et Peter Verbeke. Depuis, il n'exerce plus aucune fonction au RSCA, ayant quitté le Conseil d'administration en 2023 et vendu toutes ses actions.