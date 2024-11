Vers une D1B... faussée ? L'ensemble de la Challenger Pro League regarde avec méfiance, car la situation de Deinze pourrait avoir de grandes conséquences

Comment la situation de Deinze va-t-elle évoluer ? Personne ne le sait depuis que le club s'est vu octroyer un délai de deux semaines supplémentaires pour régler ses affaires. En tout cas, la situation du club retient toute l'attention du championnat.

En grande difficulté financière, le SK Deinze s'est vu octroyer un délai de deux semaines supplémentaires pour régler ses affaires. Le club néerlandophone, déserté par les joueurs salariés, a évolué avec ses jeunes contre les Francs-Borains, ce week-end (0-3 en faveur du RFB).

Deinze jouera donc bien contre le RFC Liège et Seraing au cours des deux prochaines semaines. Deux équipes, et surtout les Métallos, lanterne rouge, qui ont besoin de points pour assurer leur survie dans le monde professionnel. Même si le football reste une science inexacte, il y a donc fort à parier que les deux équipes liégeoises prennent trois points face à Deinze.

Une D1B tronquée à cause de la situation de Deinze ?

Mais imaginons qu'ensuite, tout s'arrange. Des équipes battues ou accrochées contre Deinze, dans le bas de tableau, comme le RSCA Futures, le Jong Genk et Lokeren-Temse pourraient se sentir lésées de cette situation. Ce sont d'ailleurs des petits bruits qui commencent déjà à se faire entendre, alors que Deinze n'a pas encore perdu contre Liège et Seraing.

Si Deinze se retrouve en liquidation, La Louvière, le RWDM et le Patro Eisden perdront trois points. Lokeren-Temse, Lommel et Zulte Waregem perdront un point. Quant aux Lierse, RSCA Futures, Club NXT, Jong Genk et Beveren, ils ont déjà perdu contre Deinze et ne perdraient donc rien d'autre. Le RFC Liège, Seraing et Eupen doivent encore affronter le "SK" avant la fin du premier tour.

En fonction de l'avenir de Deinze, la situation pourrait donc grandement évoluer au classement. Si le club néerlandophone disparaît, il n'y aura plus qu'une seule équipe reléguée vers le monde amateur, mais tout ça ne sera connu que le mois prochain. Une situation étrange, qui retient toute l'attention du championnat.