Une première dans son histoire : le Celtic prend une mesure drastique pour encadrer les supporters du Club de Bruges

D'un point de vue sécuritaire, c'est une rencontre au risque assez élevé qui se déroulera ce mercredi soir à Glasgow, entre le Celtic et le Club de Bruges.

Pour ce déplacement en Écosse, 3.000 supporters Blauw & Zwart ont fait le voyage. Un nombre comparable à celui donné lors du déplacement des Brugeois à Milan, au mois d'octobre.

Et pour la toute première fois de son histoire, le Celtic a pris une mesure marquante pour éviter tout débordement. Des filets de sécurité entoureront le parcage des supporters brugeois.

La presse écossaise nous apprend que ces filets ont initialement été achetés par le club en prévision du derby de Glasgow face aux Rangers. Toutefois, aucun supporter de l'équipe de Philippe Clément n'avait pu se rendre au Celtic Park.

Conservés pour d'autres matchs à haut risque, les filets de sécurité seront donc utilisés pour la toute première fois, ce mercredi soir au Celtic. Une mesure probablement prise parce que cette saison, les supporters belges n'ont pas eu le don de s'illustrer de la meilleure des manières lorsque leur club évoluait sur la scène européenne.

