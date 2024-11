Quand Yves Vanderhaeghe détruit...l'un de ses anciens clubs : "J'ai de la compassion pour les suppporters"

Yves Vanderhaeghe est sans emploi depuis la fin de son aventure à Al-Faisal. Cependant, il continue à suivre de très près le championnat belge.

En Belgique, Yves Vanderhaeghe a entraîné de nombreux clubs. Il a dirigé le KV Ostende, La Gantoise, le KV Courtrai et le Cercle de Bruges.

Il s'est montré particulièrement critique envers Courtrai. Il a déclaré dans le Nieuwsblad que son ancien club joue encore en Pro League à cause d'une erreur arbitrale.

À propos de son autre ancien club, le Cercle Bruges, il n'avait également rien de positif à dire. "Miron Muslic (le coach, nda) joue un rôle", commence Vanderhaeghe. "Il est arrivé en tant qu'assistant, mais n'a jamais caché qu'il voulait devenir entraîneur principal. Mais quelles références a-t-il ?"

"Et le football qu'ils pratiquent est vraiment déplorable", poursuit-il. "J'ai énormément de compassion pour les supporters du Cercle. Qui veut encore regarder ça ? Ces gens méritent mieux. Je suis allé voir le match contre Dender. Le score est resté de 0-0, mais quel mauvais match ! Rarement vu à ce niveau. J'ai vu des joueurs complètement seuls et pourtant, ils ont encore réussi à envoyer le ballon en tribunes."

"Ensuite, j'ai regardé la deuxième mi-temps à Deinze, où Thomas Buffel jouait avec les jeunes de Genk, et en D1B j'ai vu un meilleur football que lors de Cercle - Dender. À aucun moment, le Cercle n'a essayé de jouer au football. C'était surtout du jeu direct. Juste envoyer le ballon loin devant et ensuite se battre pour le deuxième ballon, c'est tout ce qu'il en est. Et sans Denkey, ce sera encore plus difficile", conclut l'entraîneur.