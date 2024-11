Une reconversion surprise pour Christian Burgess ? "Mais je ne le ferai pas en Belgique !"

Christian Burgess est une figure bien connue du football belge. L'Anglais n'a jamais la langue dans sa poche. Aujourd'hui, au micro de Voetbal International, il parle...de politique.

Capable du meilleur comme du pire sur un terrain de football, Christian Burgess fascine autant qu'il divise. L'Anglais s'est cette fois, en marge du match d'Europa League entre l'Union et Twente, adressé à Voetbal International.

Le grand défenseur central s'est dit très intéressé par la politique, au point où il envisage un jour, après sa carrière de footballeur, de se reconvertir dans ce milieu.

"J'envisageais de faire de la politique si je revenais en Angleterre, mais honnêtement, je ne pense pas que j'y retournerai", a-t-il déclaré. "Mais je pense que je retournerai à Bruxelles."

Il a également expliqué ne pas comprendre grand-chose à la politique belge, et on ne lui jettera pas la pierre..."Faire de la politique ici ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. La politique belge est la plus illogique qui soit."

"Lorsque l'Union m'a fait une offre à l'époque, la situation financière semblait similaire à ce que je gagnais à Portsmouth. Du moins, c'est ce que je pensais - je ne savais pas qu'il fallait payer autant d'impôts en Belgique", confie-t-il.