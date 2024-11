Il avait fait peur à tout le monde : Noah Fadiga revient sur son malaise face au Standard

À peine trois semaines après son malaise sur le terrain, Noah Fadiga (24 ans) revient sur l'épisode. Le joueur de La Gantoise, qui porte maintenant un défibrillateur sous sa cage thoracique, souligne qu'il ne s'est jamais réellement inquiété.

Face au Standard, Noah Fadiga s'était effondré en plein milieu d'un rassemblement de son équipe. Il avait pu se relever par après, et avait ensuite passé des tests à l'hôpital. Le spécialiste cardiaque Pedro Brugada a pu le rassurer assez rapidement après un examen. "Dès les examens, il a été clair qu'il y avait une solution et que je pourrais rapidement retourner sur le terrain", raconte-t-il dans le Nieuwsblad.

Cependant, les spéculations sur la cause n'ont pas manqué. Avec un père, Khalilou Fadiga, qui a lui-même connu des problèmes cardiaques et s'est fait implanter un défibrillateur, il semblait logique de faire le lien.

De plus, Noah a vu son contrat avec le Brest résilié après un prétendu problème cardiaque. Néanmoins, il nuance : "Je comprends ces spéculations, mais cela n'a rien à voir avec l'histoire de ma famille. C'est pure malchance."

La cause s'est avérée être une infection virale qui s'était discrètement installée sur son cœur. "Cette infection a causé des cicatrices, déclenchant ainsi des arythmies cardiaques", explique Fadiga. "Mais le problème était si minime que je me suis rapidement remis sur pied. Tout le monde peut vivre cela."

Malgré la peur, Fadiga reste confiant. Il est convaincu que sa carrière se poursuivra. "Je serai bientôt le joueur le plus sûr sur le terrain, grâce à mon défibrillateur. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. L'encadrement médical a été excellent et je me sens soutenu par tout le monde."

Le joueur regarde vers l'avenir et espère briller à nouveau sous le maillot de La Gantoise. "Grâce aux bons soins et aux explications de spécialistes comme Pedro Brugada, j'ai toujours cru en une solution. Pour moi, il est maintenant important de me reposer ces prochaines semaines et de revenir plus fort."