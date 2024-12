Dender floué par l'arbitrage contre Bruges ? "C'était un penalty clair et net"

Bruges a largement dominé Dender ce samedi (4-1) mais aurait pu - voire dû - concéder un penalty à 2-1 sur une main de Brandon Mechele. Vincent Euvrard était furieux.

Alors que le score était de 2-1 en faveur des Blauw & Zwart, Brandon Mechele a semblé commettre une faute de main dans sa surface de réparation. Mais ni Bert Put ni le VAR ne sont intervenus pour désigner le point de penalty.

Ce sera probablement l'un des moments clefs du match, puisque le FC Bruges fera la différence en toute fin de match via un doublé de Chemsdine Talbi pour tuer le suspens. Après la rencontre, Vincent Euvrard était furieux.

"Il faut m'expliquer en quoi ce n'est pas un penalty. Il y a clairement une main de Mechele", déclare l'entraîneur de Dender dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"La semaine passée, l'interprétation de l'arbitre avait également été contre nous sur une main lors du but encaissé contre l'Antwerp. La semaine précédente, nous pouvions recevoir un penalty pour une main dans le rectangle contre Louvain", continue Vincent Euvrard. "Cela commence à faire beaucoup".

Dender n'a plus gagné depuis le 5 octobre dernier et la réception de Charleroi. Les promus restent depuis sur un 3/18 et occupent la 11e place au classement, profitant de leur excellent début de saison pour rester au-dessus de la zone rouge.