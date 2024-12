Stijn Stijnen aimerait voir plus de "salopards" comme à l'époque : "Un Bruges-Anderlecht, c'est devenu trop gentil"

Stijn Stijnen, l'entraîneur du Patro Eisden, était réputé pour sa caractère sur et en-dehors du terrain. Il n'a pas changé, et aimerait que le football retrouve un peu de cette hargne.

Il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher à Stijn Stijnen : il est franc et brut de décoffrage. L'ancien gardien des Diables Rouges ne joue pas un personnage, et était déjà comme ça quand il était joueur. On peut donc le croire quand il dit que le football moderne, fort lisse, ne lui plait pas toujours.

"À mon époque, à Bruges, sous Trond Sollied, les joueurs avaient la bave aux lèvres lors d'un Club-Anderlecht. Ils auraient pu se foutre dessus dans le couloir des vestiaires. Aujourd'hui, ça se serre dans les bras, ça se relève... Je regrette un peu cette hargne de l'époque", déclare Stijnen dans Het Laatste Nieuws. "Tout est devenu trop gentil".

L'ancien portier estime que cette "bataille" faisait partie et devrait toujours faire partie du football, et souligne qu'il appris ça des meilleurs joueurs qu'il ait pu cotoyer à l'époque... et qu'il tacle un peu : "Aujourd'hui, certains de ces gars sont devenus consultants et font semblant de désapprouver ces comportements... alors que c'est d'eux que j'ai appris à l'époque", dénonce Stijn Stijnen.

Une personnalité assumée par Stijnen

Le comportement clivant de Stijnen a récemment été mis en lumière par des pratiques douteuses lors du match de Coupe contre Charleroi. Mais l'entraîneur et homme fort du Patro Maasmechelen assume. "C'est un fait : j'ai sorti le Patro de l'ornière. Et je travaille dur chaque jour pour emmener ce club en D1A", résume-t-il.

Bien sûr, ce soir, Stijn Stijnen retrouve le FC Bruges sans cacher qu'il aimerait, un jour, voir les rôles inversés : "Si je rêve d'un rôle à Bruges ? Aucun Belge ne dirait non à une telle opportunité. Mais ce n'est pas une obligation. Je saisirais juste l'opportunité si je la recevais, comme je l'ai fait en tant que joueur il y a 24 ans".