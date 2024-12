🎥 Un latéral droit de D4 se transforme en gardien de but et élimine une équipe de D1 espagnole

Les Coupes nationales aiment souvent créer des surprises. Cette fois-ci, en plus de la qualification d'une équipe de D4 face à Girona, c'est un joueur évoluant habituellement au poste de latéral droit qui a sauvé son équipe en arrêtant une frappe lors de la séance de tirs au but.

Ce mercredi, un scénario totalement exceptionnel s’est déroulé en Espagne. Girona affrontait l’UD Logroñés, une équipe de 4ŠĶČ division, en Coupe du Roi. À la surprise générale, c’est l’équipe de Primera División RFEF qui s'est imposée. Mais ce n’est pas le plus incroyable…

En effet, cette victoire a été arrachée lors de la séance de tirs au but grâce à un arrêt de Pol Arnau, latéral droit. Le jeune talent de 19 ans a remplacé le gardien, blessé pendant les prolongations. Son équipe, ne pouvant plus faire de changements, il a décidé de prendre ses responsabilités.

Pol Arnau a arrêté le tir d’Abel Ruiz, avant que Cristhian Stuani ne manque le sien. Yasin Iribarren a ensuite offert la qualification pour les les seizièmes de finale à l’UD Logroñés en transformant le penalty décisif.

L’arrière droit est le fils du regretté Francesc Arnau, ancien gardien ayant évolué notamment au FC Barcelone. "Je me suis souvenu de mon père avant de me mettre dans les buts. Je sais clairement que c’est grâce à lui, et je sais aussi que j’ai un ange au ciel qui m’aide," a confié le joueur avec émotion au micro d’El Larguero.