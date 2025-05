Besnik Hasi se confie avant la finale de la Coupe : "Même si on la gagne, je ne suis pas certain de rester à Anderlecht"

Le RSC Anderlecht veut briller en finale de la Coupe. Reste à savoir ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de Besnik Hasi. De son côté, il préfère ne pas trop en dire, notamment concernant l'intérêt d'autres clubs.

Besnik Hasi a été recruté par Anderlecht à la fin du mois de mars pour conduire l’équipe vers les Champions Play-offs et la finale de la Croky Cup, après le licenciement soudain de David Hubert. Son contrat se termine à la fin de cette saison.

Une prolongation en cas de top 2

Il contiendrait une clause stipulant qu’il aurait pu rester plus longtemps au Lotto Park si Anderlecht se qualifiait pour la Ligue des Champions. Cependant, la deuxième place n’a jamais été une option réaliste pour le club bruxellois.

Même une éventuelle victoire en Coupe ne changerait pas la situation. "Même si nous remportons la Coupe, il n’est pas certain que je reste. On ne m’a fait aucune promesse. Je considère mon retour à Anderlecht comme une opportunité de travailler dans un club du top. Ce n'est pas un problème si ce n'est que pour une courte période", a-t-il confié dans un entretien accordé à nos confrères de la Dernière Heure et du Nieuwsblad.

Priorité à Anderlecht

Le T1 du RSCA a confié avoir été contacté, il y a quelques saisons, pour une mission similaire en Belgique. Il a refusé, mais ne pouvait pas en faire de même lorsqu'Anderlecht est venu frapper à sa porte.

"J'étais au Kosovo avec ma maman que je n'avais plus vue depuis longtemps quand le président m'a appelé. Dans le passé, Anderlecht m'a proposé plusieurs fonctions, notamment lorsque Vincent Kompany était là. Je ne savais donc pas pourquoi on m'appelait. Mais cette fois, je n'ai même pas demandé de temps de réflexion, j'ai pris le premier avion pour Bruxelles."

"Je ne peux pas dire non à Anderlecht, comme je l'avais déjà fait en 2014. L'intérêt du Cercle ? Je ne veux pas répondre par oui ou par non, je ne veux pas mentir", a-t-il répondu.