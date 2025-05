🎥 Un incroyable scénario : rejoint dans les dernières secondes d'un match fou, le Bayern et Kompany ne sont toujours pas champions d'Allemagne !

Bien mal embarqué au repos, le Bayern a renversé la vapeur en seconde période et pensait s'offrir sa 34e Bundesliga. Mais le but de Poulsen dans les ultimes secondes fait que les choses ne sont pas encore mathématiques.

Première balle de match pour le Bayern de Vincent Kompany, qui se déplaçait chez un gros morceau de la Bundesliga, Leipzig, ce samedi après-midi. Pour cette rencontre, Maarten Vandevoordt est titulaires dans les cages de Leipzig, et Lois Openda en attaque. Arthur Vermeeren débute sur le banc, Harry Kane est suspendu côté bavarois.

Le Bayern devait gagner pour officiellement s'assurer le sacre aux dépens de Leverkusen (le Bayer pourrait encore, techniquement, revenir à la différence de buts en cas de partage), mais semble pris par la pression. Leipzig déroule, et ouvre rapidement le score via Benjamin Sesko, servi par Xavi Simons (1-0, 11e).

Vincent Kompany voit ses joueurs reprendre le contrôle du ballon, mais le Bayern n'accélère pas dans les derniers mètres et Leipzig gère les événements. Olise ne fait pas les bons choix, Sané non plus. Et à cinq minutes du repos, catastrophe : Klostermann reprend de la tête un coup-franc bien brossé de Raum et double la mise (2-0, 39e). Kompany le sait : il va falloir enflammer la seconde période pour revenir au score.

Deux buts en une minute, un boulet de canon de Sané... mais le Bayern n'est pas champion !

Le Bayern le fait, et relance totalement les débats en moins d'une minute. Le corner de Michael Olise est parfaitement coupé de la tête par Eric Dier (2-1, 62e) et sur le coup d'envoi, une très mauvaise passe dans la défense est récupérée, permettant à Gnabry de servir Olise pour le 2-2 (63e).

Les Bavarois sont de retour, mais Kompany reste stoïque : le Bayern revient de loin et peut encore perdre ce match. Les deux équipes se procurent de belles situations, sans faire la différence. Mais à dix minutes du terme, une jolie talonnade de Kimmich dans le rectangle permet à Sané d'envoyer un boulet de canon dans le fond des filets et pense mathématiquement offrir le titre au Bayern (2-3, 83e).

Le Bayern se pense alors mathématiquement champion d'Allemagne, mais dans les tout derniers instants, Youssuf Poulsen empêche la fête du Bayern en égalisant sur la dernière action ! Les Bavarois ne sont donc pas encore officiellement champions, mais ils comptent neuf points d'avance sur Leverkusen, qui doit encore jouer trois matchs.

Si le Bayern perd ses deux derniers matchs et que Leverkusen gagne ses trois derniers matchs, les deux clubs seront alors à égalité et seront départagés à la différence de buts, largement du côté bavarois. Il faudrait donc une catastrophe immense, mais le titre n'a pas été fêté, ni sur la pelouse ni chez les supporters. Le Bayern pourrait toutefois être champion demain si Leverkusen ne gagne pas à Fribourg.