🎥 Le magicien Storck fera-t-il un miracle ? Petit sursaut pour relancer la passionnante course contre la relégation

La course contre la rel√©gation reste passionnante avec une surprise au Jan Breydel o√Ļ les Kerels ont surpris et relancent les d√©s, apr√®s une d√©faite d√©cevante face au d√©j√† rel√©gu√© Beerschot.

Courtrai peut encore rêver de survie. Il reste en tout cas un mince espoir et le KVK ne pouvait pas se permettre d'autre faux pas à Bruges. La mission était très claire pour assurer le maintien et il a réalisé une belle opération contre le Cercle.

Les Kerels ont commencé en force face aux Brugeois. Après que Kadri ait manqué l'ouverture du score dans les premières secondes du match, Mehssatou a réussi à marquer après dix minutes de jeu donnant l'avantage aux visiteurs.

Un début de match particulièrement inattendu pour le Cercle, qui ne pouvait pas non plus se permettre de perdre des points s'il voulait éviter les barrages. Après un début difficile, le Cercle s'est battu pour revenir dans le match et s'est finalement procuré quelques occasions. Mais à l'autre bout du terrain, Kadri assurait la victoire sur penalty après une faute sifflée sur Ambrose.

En deuxième mi-temps, le Cercle débutait avec un bon état d'esprit mais n'arrivait pas à percer la défense de Courtrai, qui tenait bon pour s'assurer une victoire importante 0-2.

Courtrai revient à trois points de son adversaire du jour et un point de STVV qui en cas de victoire demain, pourrait prendre la tête des playoffs de relégation devant le Cercle. STVV terminera ces PO en déplacement à... Courtrai.