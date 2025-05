Un ancien jeune d'Anderlecht auteur d'une belle saison pourrait rebondir à l'étage supérieur

Formé à Bruges et Gand puis passé par Anderlecht et Charleroi, Moustapha Bokoum s'est relancé avec l'Eendracht Elene-Grotenberge, en D3 VV, et pourrait franchir un nouveau palier cet été.

Au mois d'octobre dernier, nous vous parlions du parcours de Moustapha Bokoum, un ailier gauche né à Bruxelles formé aux centres de formation de Bruges et de Gand, puis passé par Anderlecht et Charleroi (lire ici). Cette saison, il s'est relancé sous les couleurs de l'Eendracht Elene-Grotenberge, en D3 VV. Son but était initialement clair et unique : celui de retrouver le plaisir de jouer au football après quelques années plus compliquées. Il l'a plutôt bien fait, puisque cette saison, le joueur de 25 ans a terminé la saison en tant que meilleur buteur de son équipe. Collectivement, le club n'a pu accrocher mieux qu'une 12e place au championnat. Ses performances ont toutefois apporté un constat clair : Moustapha Bokoum n'a pas grand-chose à faire aussi bas et a toutes les qualités pour s'offrir un projet plus ambitieux la saison prochaine. Il figure d'ailleurs, selon nos informations, sur les tablettes de plusieurs clubs de D1 ACFF et de D1 VV, désireux de lui offrir la chance de faire ses preuves aux portes du football professionnel. Une division qui serait déjà bien plus en adéquation avec ses qualités.