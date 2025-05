Hans Vanaken parle d'Anderlecht et surprend avant la finale de la Coupe : "La plus grande rivalité que je connaisse, c'est Lommel - Racing Genk"

Pour Hans Vanaken, la finale de la Coupe est avant tout une question de victoire, pas de rancœur ni de rivalité. Le milieu de terrain du Club de Bruges veut absolument repartir avec le trophée dimanche, quel qu'en soit le prix.

Hans Vanaken aborde la rivalité avec Anderlecht différemment de ses coéquipiers. "Je trouve ça bien que ce soit une affiche traditionnelle, mais je n'ai pas de sentiments aussi hostiles envers Anderlecht que d'autres joueurs au Club", a-t-il confié en conférence de presse à la veille de la finale de Coupe de Belgique opposant les deux clubs les plus titrés de notre pays. "Je viens du Limbourg, et là, la plus grande rivalité était Lommel contre Racing Genk. Ce n'est pas comparable ici."

Pour des joueurs comme Maxim De Cuyper ou Leander Dendoncker, c'est différent, reconnaît Vanaken. "Ils ont grandi avec cette rivalité. Max dit souvent qu'il ne pourrait jamais jouer pour Anderlecht, et Leander ne signerait jamais pour le Club. Moi, ce n'est pas aussi extrême."

Pas une question de rivalité, mais de trophée

Il sait qu'une carrière de footballeur peut être imprévisible et prend l'exemple de Mats Rits. "Il n'aurait jamais imaginé jouer à Anderlecht il y a quelques années. Mais il y a deux ans, j'ai compris son choix : il avait plus de chances de jouer là-bas. Parfois, il faut penser à soi-même."

Quand on lui demande s'il jouerait un jour pour Anderlecht, il reste pragmatique. "Je suis à un stade de ma carrière où cela ne se produira plus, donc je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Ce n'est pas une option, point final."

Ce qui compte pour Vanaken, c'est la Coupe. "Peu importe qui marque, tant que nous gagnons. Mais si c'est moi qui marque le but décisif ? Oui, ce serait génial. Les trophées sont ce qui reste."