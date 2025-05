Frustrations et tensions causées par l'arbitrage, vision et avenir : le président de Genk vide son sac après le triste triste 1/12 en playoffs

Après un triste 1/12 en champions playoffs, le Racing a non seulement vu son avance au classement fondre comme neige au soleil, mais aussi ses chances de remporter le titre lui échapper. Cela s'est produit en partie à cause d'un arbitrage contesté, mais le club a choisi de ne pas se laisser abattre.

Contrairement à certains clubs, il n'y a pas eu de déclaration enflammée de la part du Racing Genk : "Nous partons du principe que toute agitation supplémentaire entraînera une distraction supplémentaire pour tout le monde. Nous sommes toutefois satisfaits que tous les commentateurs et analystes du Royaume constatent les mêmes erreurs que nous", a déclaré Peter Croonen, dans Het Belang van Limburg.

"Lardot, le patron des arbitres, a également reconnu lundi que tout n'avait pas été jugé correctement. J'espère juste que ces mauvaises décisions ne seront pas décisives à la fin du championnat et que la balance sera équilibrée", poursuit le président de Genk.

Malgré la déception, le club reste fermement convaincu de son approche, notamment de la campagne « Strive for Five » : "Il n'y a aucun regret à avoir. Cela montre notre ambition, que nous aimons toujours exprimer. Nous ne dirons jamais que nous devons devenir champions. C'est peut-être différent dans d'autres clubs. Tout ce que nous devons faire, c'est le vouloir. Vouloir gagner, vouloir aller jusqu'au bout."

Le président note également que la confiance dans le projet continue de croître : "Nous n'avons jamais vendu autant d'abonnements pour la saison prochaine que lors des premiers jours que cette année. Nous sentons dans le Limbourg et au-delà un respect et une admiration croissants pour le football et le modèle du KRC Genk. Cela nous donne de la force."

Cependant, Genk regarde surtout vers l'avenir : "Nous voulons à nouveau nous battre pour remporter un ou des prix l'année prochaine. Mais nous nous concentrons d'abord sur le prochain match", conclut Croonen.