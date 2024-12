"Il reste" : Anderlecht blinde l'un des ses plus grands talents jusqu'en 2028

Il y a un an, Anderlecht se faisait prêter Keisuke Goto en provenance du Júbilo Iwata. Le Japonais appartient désormais officiellement au Sporting.

Comme pressenti depuis quelques semaines, Anderlecht a fait un effort pour acquérir Keisuke Goto à titre définitif. Il est désormais sous contrat au Lotto Park jusqu'en juin 2028.

"Le RSCA remercie le Júbilo Iwata et son directeur sportif Toshiya Fujita pour la bonne collaboration autour de ce dossier" écrit le Sporting dans son communiqué. Les Mauves envisageaient son transfert définitif depuis un certain temps, à la suite de ses bonnes prestations avec les RSCA Futures.

Un développement pas à pas

S'il n'a pas encore été appelé avec l'équipe A, l'attaquant de 19 ans cartonne en D1B. Dès ses premiers pas en Europe, il inscrivait 6 buts en 14 matchs. Il en est déjà à 5 cette saison.

"Keisuke est un joueur intelligent au profil prometteur. Il associe cette qualité dans la surface à une technique raffinée et à un volume physique de plus en plus important" le décrit Tim Borguet, Chief Academy du RSCA.

Si Goto a signé un contrat à long terme, c'est évidemment avec l'équipe première en ligne de mire : "La direction sportive est convaincue qu’il continuera à se développer à Neerpede en Challenger Pro League, en vue de la Jupiler Pro League" conclut Tim Borguet.