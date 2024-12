Les blessures pleuvent à Malines : "J'espère encore avoir 11 joueurs disponibles !"

Malines est revenu du Kiel avec un double coup dur. Le pilier Daam Foulon a dû sortir et pour couronner le tout, Malines a également été éliminé de la Coupe aux tirs au but. Cela risque de laisser des traces face au Club de Bruges...

Il y a quelques éléments sur lesquels Besnik Hasi peut pester après le match de Coupe face au Beerschot. En gros, ce sont trois choses : comment son équipe a laissé le Beerschot revenir en seconde période, le manque d'efficacité et la facilité avec laquelle le 1-1 a été concédé en fin de rencontre.

Le but égalisateur de Colassin laisse Hasi un peu amer. "Sur le 1-1, c'est dommage comment nous avons défendu. En défense, il faut toujours rester bien placé dans la première zone. Beerschot a quelques joueurs qui peuvent faire la différence. Nous avons par exemple eu du mal avec Verlinden. Ensuite, en tant qu'équipe, il faut défendre. Peut-être que le Beerschot était un peu plus alerte à ce moment-là, mais nous n'étions pas bien placés dans la première zone."

Une blessure musculaire pour Foulon

Voilà pour ce qui s'est mal déroulé dans le jeu. En plus de cela, il y a la charge de blessures qui s'accumule du côté de Malines. Foulon a dû sortir après une demi-heure de jeu. Il souffre d'une blessure musculaire. "Il a soudainement ressenti une douleur en courant. Nous allons faire une échographie. Tout dépendra s'il s'agit d'une déchirure musculaire, et si c'est le cas, de sa taille."

Il est peu probable qu'il soit apte pour samedi, alors que son équipe a déjà moins de repos que le Club de Bruges. "Nous aimerions avoir plus de jours pour récupérer. Le Beerschot a également eu une période plus courte que nous pour préparer le match de coupe. C'est toujours difficile de devoir jouer 120 minutes. Si vous perdez aux tirs au but, c'est encore plus difficile."

Un casse-tête pour Hasi contre le Club de Bruges

Mentalement, ce n'est pas simple, mais il faut surtout penser à l'aspect physique. "Il y a également quelques gars incertains pour samedi. J'espère pouvoir commencer avec onze joueurs", a conclu Hasi.