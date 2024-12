Certains gardiens de Pro League seraient très embêtés : la nouvelle règle qui pourrait tout changer

Les gardiens prennent de plus en plus de temps pour céder le ballon une fois qu'ils l'ont capté. Ils pourraient bientôt être plus sévèrement sanctionnés.

Officiellement, un gardien ne peut pas garder le ballon en main plus de six secondes. Mais dans les faits, la règle n'est pratiquement jamais appliquée, la faisant passer pour une règle fantôme. Simon Mignolet est l'un des rares gardiens à avoir été sanctionné d'un coup franc indirect dans le rectangle. C'était avec Liverpool en 2015. En Pro League, mais aussi partout ailleurs, les portiers dont l'équipe mène prennent un malin plaisir à chérir le cuir dans leurs bras pendant une durée largement prolongée avant de le dégager. Une règle moins dure mais plus souvent appliquée ? Mais cela pourrait changer : une nouvelle règle est à l'étude. Plutôt que de ne jamais sanctionner les gardiens au-delà des six secondes, elle viserait à intervenir plus souvent au-delà des huit secondes en accordant un corner à l'équipe adverse. La règle est déjà testée en Premier League U21 : "Le nombre de corners accordés est pratiquement inexistant, ce qui nous indique, à la lumière des données, que l’effet dissuasif est exactement ce que nous voulons qu’il soit à ce stade, c’est-à-dire qu’il accélère l’abandon du ballon par les gardiens de but et sa remise en jeu" analyse Patrick Nelson, le président de la fédération irlandaise de football, dans Times. Pour lui, le côté répréhensif cette fois effectif incitera les gardiens à modifier leur comportement. Ce serait une petite catastrophe pour certains gardiens de Pro League, devenus des spécialistes en gain de temps.