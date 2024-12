Rik De Mil annonce un changement majeur après le choc wallon : "Je veux être clair avec eux, c'est important"

Charleroi se déplace à l'Antwerp ce weekend. Il y aura, par la force des choses, du changement dans le onze de Rik De Mil.

Le calendrier est corsé pour Charleroi en cette fin d'année. Après le match toujours électrique contre le Standard, les Zèbres s'apprêtent à rendre visite à l'Antwerp dimanche.

En conférence de presse, Rik De Mil s'attend à une opposition très relevée. Mais pas forcément au même type de match qu'à Genk, une autre équipe qui aime prendre le jeu à son compte : "Ce ne sera pas la même chose car les Anversois pressent encore plus haut. Ils sont plus costauds dans les duels" déclare-t-il, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Le Great Old a toutefois disputé 120 minutes en Coupe de Belgique, contrairement au Sporting : "Ils ont l'habitude de jouer trois matchs par semaine, même s'ils ne sont pas européens cette année. En plus, ils ont gagné. Je l'ai vécu avec le Club de Bruges. Dans ce cas, tu sens moins la fatigue. Je ne crois pas que cet aspect fera la différence. Peut-être à la fin, mais ils ont un large noyau et des bons remplaçants" tempère De Mil.

Le retour de Mohamed Koné

L'entraîneur carolo a annoncé un changement à venir : Mohamed Koné retrouvera sa place dans les buts. Sa fracture de la main était déjà derrière lui face au Standard, mais il avait pris place sur le banc. Il délogera donc Martin Delavallée, qui n'avait pas démérité en son absence.

"Je veux être clair avec eux car je trouve que c'est important. Je suis content de Martin mais j'étais content de Momo avant sa blessure. J'ai parlé avec eux. La situation est établie. C'est Koné qui jouera au Bosuil. S'il était sur le banc contre le Standard, c'est car il n'avait eu que deux entraînements avec nous" a confirmé Rik De Mil.