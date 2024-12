Quid de l'avenir de Kevin De Bruyne ? Pep Guardiola sème le doute avec une drôle de déclaration

Le futur de Kevin De Bruyne s'inscrit en pointillés à Manchester City. Son contrat s'achève en juin prochain, et une prolongation n'a rien d'une certitude.

Certains pensaient que l'annonce de prolongation de Pep Guardiola, qu'on croyait sur le départ au terme de la saison 2024-2025 mais devrait finalement rester un an de plus, aurait des répercussions directes sur la situation de Kevin De Bruyne.

La relation très forte entre le meneur de jeu belge et son entraîneur catalan - malgré ce que certains ont tenté de sous-entendre - aurait en effet pu pousser De Bruyne à étendre son séjour à Manchester City à une onzième saison, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain.

Mais Kevin De Bruyne semble épuisé sur le plan physique comme mental après tant d'années au plus haut niveau. S'il est toujours aussi brillant quand le corps suit, le Diable Rouge ne parvient plus à enchaîner les rencontres sans pépin physique, et le rythme du football européen n'est peut-être plus fait pour lui.

Pep Guardiola semble lui aussi se résigner. Il y a quelques semaines de cela, il était déjà très clair, affirmant que KDB ne resterait pas à Manchester s'il avait la sensation de ne plus pouvoir donner le meilleur de lui-même (lire ici). En conférence de presse, il est revenu sur le sujet.

"Je ne sais pas, je ne suis pas impliqué dans les négociations entre Kevin et le club. Écoutez, j'aimerais que Kevin ait 23 ans et signe un nouveau contrat de dix ans, mais nous verrons", tempère l'entraîneur des Citizens.

"Il y a des joueurs dont l'héritage restera éternel au sein du club. Bien sûr, ce n'est pas facile d'envisager la fin, mais au moment où cela se produit, il faut trouver la meilleure solution", conclut Pep Guardiola. On peut s'attendre au dénouement de ce dossier dans les mois à venir. Kevin De Bruyne pourrait bien se diriger vers un dernier défi en Major League Soccer.