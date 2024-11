Le départ de Kevin De Bruyne ? Pep Guardiola sait pour quand c'est : "À ce moment-là, il partira"

Kevin De Bruyne en a-t-il encore sous le capot ? Pep Guardiola en est persuadé, mais il sait aussi que le Belge ne "trichera" pas.

Kevin De Bruyne était en conférence de presse ce lundi à la veille de Manchester City - Feyenoord, ce qui laisse suggérer qu'il pourrait enfin être prêt à démarrer une rencontre. Lui-même déclarait qu'il était plus proche de sa meilleure forme que ces dernières semaines.

Mais KDB arrive aussi en fin de contrat en juin prochain. Avec les calendriers surchargés du football européen et ses blessures récurrentes, il n'est pas impossible que le joueur comme le club décident que la meilleure chose à faire soit de se séparer.

Pep Guardiola, lui, a prolongé. Mais il sait que son meneur de jeu ne restera pas s'il ne pense pas pouvoir apporter la meilleure version de lui-même. "Je suis assez certain que Kevin sera honnête. Il aura envie de finir ici à son meilleur niveau, que ce soit cette saison ou la prochain", affirme l'entraîneur catalan dans des propos relayés par The Sun.

"Je ne crois pas qu'il sera encore ici s'il a la sensation de ne plus pouvoir être le Kevin qui a tant apporté et aidé l'équipe durant les dix dernières années", estime Guardiola. "Dans ce genre de situation, comme avec David Silva, je suis sûr que Kevin prendra la meilleure décision pour lui et l'équipe".

Cela ne signifie cependant pas que Pep s'attende à voir De Bruyne enchaîner les matchs à un rythme fou : "Ca ne veut pas dire qu'il doit jouer tous les 3 jours pendant 11 mois", pointe-t-il. "Mais je crois qu'il doit se sentir capable d'offrir la meilleure version de lui-même quand il joue. Malheureusement, avec les blessures, il n'a pas pu y parvenir".