🎥 Quand Eden et Thorgan Hazard jouent les ultras de Tubize

Deux supporters surprises étaient présents à Binche pour soutenir Tubize ce samedi. Eden Hazard et son frÚre Thorgan sont venus encourager leur ancienne équipe.

La Royale Union Tubize Braine se déplaçait à Binche ce samedi dans le cadre de la 16e journée de D1 amateur. La RUTB s'est finalement imposée sur le score de 1-3 et a pu compter sur le soutien de deux supporters bien connus du grand public.

En effet, Eden Hazard et Thorgan Hazard étaient présents pour assister à cette rencontre. Le duo a pris place dans le KOP de l'équipe visiteuse. Dans une story partagée par le club, on peut y apercevoir l'Anderlechtois jouer du tambour devant son frère, qui chante.

L'ancien joueur de Chelsea et l'actuel Mauve n'oublient pas d'où ils viennent. Trois membres de la famille font d'ailleurs toujours partie du club. Leur père, Thierry, est un des dirigeants, tandis qu'Ethan et Kylian font partie de l'effectif de l'équipe.

Place maintenant au déroulé de la rencontre. Après une première mi-temps blanche, les Tubiziens ont pris l'avantage grâce à Tyron Crame et à l'exclusion de Deliboyraz, qui a laissé Binche en infériorité numérique. Les Binchois ont cependant réussi à réagir instantanément et ont remis les deux équipes à égalité. Tubize a ensuite repris les devants par deux fois, d'abord avec un retourné spectaculaire de Lorenzo Prso, puis avec un but en contre-attaque de Salazaku en toute fin de match.