Nikola Stulic, l'homme qui ne marquait que contre l'Antwerp ? Pourquoi l'attaquant de Charleroi pourrait être bien plus que cela

Nikola Stulic s'est illustré face à l'Antwerp. Ses deux buts doivent véritablement lancer sa saison.

C'est un cliché qui a tendance à être utilisé à tort et à travers ces derniers temps : quand Nikola Stulic a ouvert le score après moins de 120 secondes contre l'Antwerp après ses deux poteaux contre le Standard, il a rapidement été entendu que la bouteille de ketchup était enfin ouverte, sous-entendant que les autres buts n'allaient pas tarder.

De fait, l'attaquant serbe a marqué son deuxième but de la saison une heure plus tard. Il a tout de même également raté deux autres grosses occasions, ce qui rend les comparaisons avec tout pot de sauce tomatée un rien précipitées.

La confiance ne doit pas venir que de lui

Si Stulic doit encore gommer ses quelques imprécisions dans le dernier geste, il semble représenter le profil que Charleroi a toujours cherché en pointe. Depuis son arrivée à Charleroi il y a deux ans, le natif de Sremska Mitrovica n'a marqué que trois buts, à chaque fois contre l'Antwerp. Une anomalie qu'il est maintenant appelé à réparer.

Et cela commence avec plus de temps de jeu. Son apparition sur la pelouse du Bosuil n'était que sa onzième titularisation en Pro League depuis janvier 2023. Il a tout simplement plus joué avec l'équipe U23 en D1 ACFF.

Un manque de considération qui a de quoi étonner vu le peu de présence de Charleroi dans le rectangle adverse. Youfsuf Sylla, Nadhir Benbouali, Youssouph Badji et Oday Dabbagh ont tous reçu leur chance, sans pour autant afficher cette force dans les duels ou cet instinct d'attaquant pour venir couper des centres.

Si les statistiques sont biaisées par le peu de matchs joués et par cette prestation collective XXL (à laquelle il n'est pas étranger) sur la pelouse de l'Antwerp, les chiffres sont formels : cette saison, Stulic tente beaucoup plus que Dabbagh (3,4 tirs par match contre un seul) et perd moins souvent le ballon.

Nikola Stulic a tout pour plaire au Mambourg : cette générosité dans l'effort, ce répondant face aux défenseurs adverses, cette volonté de faire la différence dans le rectangle. Le plus dur s'annonce maintenant pour lui, et même pour toute l'équipe : confirmer.

Mais il a montré qu'il pouvait être ce target man faisant de Charleroi une équipe pas seulement redoutable entre les deux rectangles. Cette délivrance face à l'Antwerp amène la comparaison avec Michael Frey, un attaquant au profil similaire qui a explosé au Bosuil. Le Sporting ne jouera pas autour de lui de la même manière, mais Stulic a montré qu'il avait également sa carte à jouer dans le football rêvé par Rik De Mil.